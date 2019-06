Centrální evidence dopravních nehod

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel uvedl, že je majitelem motorového vozidla identifikovaného registrační značkou, VIN a tovární značkou a domáhal se informace:

„Zda k uvedenému vozidlu existuje v centrální evidenci dopravních nehod jakýkoliv záznam.

V případě, že ano, žádal o poskytnutí počtu těchto záznamů a také všech souvisejících informací.

Policie České republiky dospěla k závěru, že předmětné podání je nutno vyřídit bez ohledu na to, jak je označeno, jednak jako žádost o přístup k osobním údajům ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „nařízení EPaR (EU) 2016/679“, a to ve vztahu k období, kdy vlastníkem či provozovatelem uvedeného vozidla byl sám žadatel, a jednak jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a to ve vztahu k období, kdy vlastníkem či provozovatelem tohoto vozidla byla případně jiná osoba odlišná od žadatele. V režimu zákona č. 106/1999 Sb. Policie České republiky poskytla žadateli požadovanou informaci.

PhDr. Jiří Vokuš, 14. června 2019

vytisknout e-mailem