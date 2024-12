Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Celou výplatu svého penzijního spoření poslala falešnému vojenskému lékaři

KRAJ - Dopisovala si s ním pouhých 21 dnů.

V pondělí 9. prosince jsme přijali od ženy seniorského věku trestní oznámení na neznámého pachatele, který ji podvodem připravil o 260 000 korun. Tuto sumu letos v létě obdržela jako výplatu ze svého penzijního spoření.

Oznamovatelka se stala obětí podvodníků, kteří ji na sociální síti facebook kontaktovali z falešného profilu se zprávou: "Ahoj, jak se máš? Můžeme si dopisovat. Jsem z americké základny v Jemenu a pracuji jako chirurgický lékař." Na svém účtu se cizinec prezentoval fotografií, kde na pozadí operačního sálu pózoval v lékařském oblečení. Představil se jako 58letý vdovec a otec dcerky, která studuje internátní školu.

Žena do protokolu vypověděla, že si ním od konce října dvacet jedna dní psala. Komunikace probíhala v českém jazyce, který americký chirurg obstojně ovládal. Žádné milostné návrhy prý od něj nikdy nepadly. V průběhu krátkého virtuálního přátelství ji však stačil několikrát požádat o nemalou sumu peněz, a ona mu i přes počáteční vnitřní pochybnosti vyhověla. Přesvědčila ji jeho výmluvnost.

Vše začalo tím, že si na její adresu chtěl údajně přeposlat balíček s finanční hotovostí ve výši 800 000 amerických dolarů, který by si u ní vyzvedl příští rok v létě, až se přijede do Čech podívat se svou dceruškou. Zapomněl jí ale upozornit na to, že je přijetí očekávané zásilky, kterou byla ochotná převzít, spojené s poplatkem pro spediční firmu ve výši 75 000 korun. Nejprve se tomu bránila, když dostala výzvu k zaplacení, potom ale uvěřila jeho výmluvám a zaplatila. Tvrdil jí totiž, že ve válečné zóně, kde se momentálně nachází, nefungují banky a bez její pomoci, si s tím neumí poradit. Jen, co peníze poukázala, objevila se v souvislosti s balíkem další pohledávka, a to poplatek za prověření jeho původu ve výši 185 000 korun. A i ten nakonec pod psychickým nátlakem bohužel uhradila. Potom, co 185 000 poukázala na daný účet, jí měla být útěchou sms zpráva z Jemenu následujícího znění : "Dobrou noc, všechno dobře dopadne".

Ačkoliv se od té doby úplně odmlčel, obdržela o několik dní později ještě výzvu k zaplacení 96 000 korun za jakýsi další nesmyslný poplatek. To neudělala. Své veškeré peníze z penzijního spoření už chirurgovi poslala. Štěstí je, že se kvůli němu ještě nezadlužila.

Mějte se před podobnými intrikami na pozoru a přátelství či milostné návrhy na sociálních sítích, podmíněné tím, že máte zasílat své peníze na neznámé účty, vždy odmítněte.

10. 12. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

