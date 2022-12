Celostátní pátrání

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

PLZEŇ - JIH - Pohřešovaná žena utekla ze zdravotnického zařízení, kde se léčí a při absenci medikace může dojít ke zhoršení jejího zdravotního stavu.

Policie České republiky žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované osobě:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16081203220311

(Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).



Pohřešovaná dne 3. prosince 2022 kolem 9. hodiny utekla ze zdravotnického zařízení na jižním Plzeňsku, kde je hospitalizována dobrovolně. Žena se do současné doby nevrátila a ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Při absenci medikace může dojít u pohřešované ke zhoršení jejího zdravotního stavu a může být nebezpečná sobě i svému okolí. Žena se může vyskytovat v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Žena je vysoká 169 cm, hubené postavy, má oválný obličej, krátké šedé vlasy, zelené oči, nosí dioptrické brýle a má vrásčitý obličej. Na sobě by měla mít zimní bundu fialové barvy v délce pod kolena a tmavě modré tepláky.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Eva Červenková

5. prosince 2022

