Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Celostátní pátrání

JIŽNÍ PLZEŇSKO - Muž utekl ze zdravotnického zařízení a do současné doby se nevrátil zpět.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po hledané osobě:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=17241012220311

(je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Hledaný dne 12. října 2022 utekl ze zdravotnického zařízení na jižním Plzeňsku, kde má soudem nařízené ochranné ústavní léčení. Muž se do současné doby nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Hledaný neužívá žádné léky, bez kterých by byl ohrožen na životě. Muž je zdánlivého stáří 35 let, vysoký 185 cm, hubené postavy, krátké světle hnědé vlasy, modré oči a nosí hnědou bradku. Měl by byýt oblečen do červené teplákové soupravy a měl by mít u sebe batoh. Hledaný má tetování na levém předloktí a pravém rameni nezjištěného motivu

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

14. října 2022

