Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Celostátní pátrání

PLZEŇ - VENKOV - Žena nenastoupila do výkonu trestu odnětí svobody a nástupu se vyhýbá.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov pátrají po celostátně hledané ženě:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14351004210311

(je-li odkaz neaktivní, hledaná osoba byla již vypátrána).

Na jmenovanou vydal Okresní soud Plzeň – město příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za přečin zanedbání povinné výživy. Hledaná doposud do výkonu trestu nenastoupila a nástupu se vyhýbá. Výše jmenovaná žena by se mohla pohybovat po celém Plzeňském kraji.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

13. ledna 2022

vytisknout e-mailem