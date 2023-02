Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

HUNČICE - Kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po mladistvém, který se po vysvědčení nevrátil zpět domů.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili pátrání po pohřešované osobě:

Jmenovaný odjel z místa svého současného bydliště v Hunčicích, okres Plzeň - sever dne 1.2.2023 v 7.00 hod. do školy v Horní Bříze, kde si převzal vysvědčení a ze školy se nevrátil domů. Dne 1.2.2023 odpoledne mluvil telefonicky s otcem a tomu sdělil, že přijede večer, že je u kamarádky v Plzni. Večer se domů nevrátil, mobilní telefon nezvedal a pak kolem 21.00 hod. už byl mobil nedostupný.

Pohřešovaný osoba netrpí žádnou duševní poruchou, v minulosti nebyl pohřešován.



Mladistvý je vysoký 175-180 cm, hubené postavy, má krátké hnědé dredy, hnědé oči. Na sobě by měl mít černou zimní bundu, modré rifle, černý svetr a hnědé kotníkové boty. Na pravé ruce má tetování - dvě hrací karty Esa.



Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Eva Červenková

3. února 2023

