Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Celostátní pátrání

PLZEŇ - JIH - Mladistvý se včerejšího dne nevrátil zpět domů a mohl by se pohybovat někde na území města Plzně.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešované osobě :

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11101220311

(je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pohřešovaný dne 31.10.2022 v 06.15 hodin odešel z domova v Blovicích, okres Plzeň - jih, do střední školy v Plzni na Borech a do současné doby se nevrátil zpátky domů. Mladistvý do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu a mobilní telefon u sebe nemá. S ničím se neléčí, neužívá žádné léky, bez kterých by byl v ohrožení života a zdraví. Pohřešovaný by se mohl pohybovat na území města Plzně.

Mladistvý je vysoký 182 cm, silnější postavy, má oválný obličej, zelené oči a hnědé krátce střižené vlasy. Na sobě by měl mít kostkovanou bundokošili černo - bílé barvy, černé džínsové kalhoty, černé sportovní běžecké boty a černého kulicha. Dále měl bílo černý žíhaný sportovní batoh zn. Nike.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

1. listopadu 2022

