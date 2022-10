Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Celostátní pátrání

JIŽNÍ PLZEŇSKO - Muž utekl ze zdravotnického zařízení a mohl by směřovat na území Jihočeského kraje.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po hledané osobě:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22591013220311

(je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Hledaný dne 13. října 2022 v době od 18:30 hodin do 19:00 hodin utekl ze zdravotnického zařízení na jižním Plzeňsku, kde má soudem nařízené ochranné ústavní léčení. Muž se do současné doby nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Hledaný neužívá žádné léky, bez kterých by byl ohrožen na životě a mohl by se pohybovat i v Jihočeském kraji.

Muž je vysoký 185 cm, střední postavy, má oválný, hnědé řídké vlasy po ramena, modré oči a nosí bradku s knírkem. Na sobě by měl mít černé tepláky, černou mikinu a černou kšiltovku. Muž má malé tetování nezjištěného motivu na levém předloktí a mateřská znaménka pod a vedle pravého oka.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

14. října 2022

vytisknout e-mailem