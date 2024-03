Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž se nevrátil z povolené vycházky

DOBŘANY - Bez medikace by mohlo dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po hledaném:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21130306240311

(Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).



Jmenovaný se dne 6. března 2024 nevrátil z povolené vycházky zpět do Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Hledaný neužívá žádné léky, bez kterých by byl ohrožen na životě, ale bez medikace by u něj mohlo nastat zhoršení zdravotního stavu.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu policie nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

8. března 2024

vytisknout e-mailem