Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Celostátní pátrání

JIŽNÍ PLZEŇSKO - Muž utekl ze zdravotnického zařízení a do současné doby se nevrátil.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po hledané osobě:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=23270925220320

(je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Jmenovaný dne 25. září 2022 utekl ze zdravotnického zařízení na jižním Plzeňsku, kde má soudem nařízené ochranné ústavní léčení. Muž se do současné doby nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Hledaný by se mohl zdržovat na území Jihočeského kraje, kde má rodinné vazby. Muž je vysoký 170 cm, má oválný obličej, hnědé krátce střižené vlasy, šedo - modré oči a neoholené strniště. Při útěku měl na sobě ústavní teplákovou soupravu a košili. Na hřbetu pravé ruky má vytetované tři číslice sedm.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

27. září 2022

