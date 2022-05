Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Celostátní pátrání

PLZEŇ - VENKOV - Muž utekl ze zdravotnického zařízení a mohl by být nebezpečný vůči druhým osobám.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešovaném muži:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14450506220311

(je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pohřešovaný, který pochází z Prachaticka, dne 6. května 2022 kolem 13. hodiny utekl ze zdravotnického zařízení na jižním Plzeňsku, kde byl hospitalizován dobrovolně. Jmenovaný by mohl být agresivní vůči druhým osobám.

Pohřešovaný muž je vysoký 175 - 181 cm, hubené postavy, má hnědé oči a delší vlasy v délce cca 10 cm šedo – černé barvy. Při odchozu ze zdravotnického zařízení měl na sobě nemocniční ošasení, a to teplákovou soupravu.



Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

6. května 2022

