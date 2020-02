Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Celorepubliková kontrolní akce „KAMION“

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté odhalili 11 nelegálně převážených cizinců.

Nejnovější pomocník odboru cizinecké policie Karlovarského kraje pomohl odhalit 11 běženců uschovaných v nákladním prostoru kamionu. V noci ze čtvrtka na pátek ve dnech 13. – 14. února 2020 prováděli policisté cizinecké policie ve spolupráci s dopravními policisty a celní správou kontrolní akci pod názvem „KAMION“, která probíhá od ledna tohoto roku na celém území České republiky. Tato akce je zaměřena především na odhalování nelegálního pobytu cizinců a s tím souvisejícího protiprávního jednání spočívajícího v porušování zákona o pobytu cizinců na území České republiky, o azylu, dále na dodržování veřejného pořádku a také pátrání po hledaných osobách a věcech. Policisté se při provádění policejní akce zaměřují především na oblast tranzitní migrace realizované pomocí mezinárodní kamionové přepravy.

video zde

Ve čtvrtek dne 13. února 2020 krátce před půlnocí zastavili policisté ke kontrole nákladní vozidlo cizí poznávací značky, ve kterém se nacházely 2 osoby, a to 38letý řidič a jeho 42letý spolujezdec. Policisté mimo jiné použili jako při každé obdobné kontrole tzv. Heartbeat detektor. Jedná se o přístroj, díky němuž se dá zjistit, zda se ve vozidle neukrývá osoba. Po připojení diod na návěs se prostřednictvím detektoru snímá srdeční tep na základě tlukotu srdce. Ten v tomto případě potvrdil srdeční činnost uvnitř vozidla v nákladovém prostoru několika osob. Po provedených opatřeních bylo nákladní vozidlo odplombováno. Uvnitř se jak určil detektor, nacházelo celkem 11 nelegálně převážených cizinců. Dle dosavadního zjištění by se mělo jednat o muže ve věku od 16 do 36 let. Všichni cizinci byli zajištěni a převezeni na policejní oddělení k provedení nezbytných procesních úkonů. Řidič i jeho spolujezdec byli zadrženi a policisté je také převezli na policejní služebnu. Sokolovští kriminalisté s oběma muži ve věku 38 a 42 let zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Během dnešního dne budou probíhat další procesní úkony.

por. Bc. Zuzana Týřová

14. 2. 2020

