Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Celorepubliková akce ROADPOL zaměřená na dodržování rychlostních limitů se uskutečnila i v Plzeňském kraji

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté zkontrolovali bezmála čtyři stovky osobních vozidel a zjistili přitom dvě stovky dopravních přestupků.

Na území Plzeňského kraje policisté ve dnech 9. a 13. srpna letošního roku prováděli v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce kontroly zaměřené na dodržování rychlostních limitů, standardně hlídky kontrolovaly dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a činnost spojenou s pátráním po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech. Zabývaly se také pašováním drog, ilegální přepravou zbraní a nelegální migrací.

Do akce bylo zapojeno celkem 60 dopravních policistů, kteří v průběhu uvedených dvou dnů zkontrolovali celkem 375 vozidel a zjistili při tom 201 dopravních přestupků. Z nich vyřídili 194 příkazem na místě v úhrnné částce 123 700 korun, zbylých 7 oznámili příslušnému správnímu orgánu. Z celkového počtu dopravních přestupků (201) jich bylo nejvíce v souvislosti s překročením rychlosti, a to 156. Z nich 152 policisté vyřešili příkazem na místě v úhrnné částce 104 000 korun. Zbylé 4 přestupky byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu. Dalším četnějším přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů za jízdy, a to v 9 případech. Těmto řidičům policisté uložili příkazy na místě v celkové částce 3 400 korun. V jednom případě policisté zjistili požití alkoholu u řidiče motorového vozidla v rovině přestupku (do 1 ‰) a v jednom případě v rovině trestného činu (nad 1 ‰). Policisté také kontrolovali jednu osobu, která byla v celostátním pátrání.



Na Tachovsku se kromě zmiňované akce v pátek uskutečnila i samostatná dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování rychlostních limitů a obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Této akce se zúčastnilo celkem 6 hlídek dopravních policistů, konkrétně z Tachova, Klatov, Plzně – venkova, z dálničních oddělení v Ostrově u Stříbra a Svojkovic a z oddělení silničního dohledu plzeňského krajského ředitelství. Policisté na území tachovského okresu zkontrolovali celkem 78 vozidel a zjistili při tom 53 dopravních přestupků. Z nich vyřešili 48 příkazem na místě za 38 700 korun. I zde byl nejčastější prohřešek ze strany řidičů v souvislosti s překročením stanoveného rychlostního limitu. Policisté těchto porušení řešili celkem 31, přičemž 28 z nich vyřídili na místě uložením příkazu v úhrnné částce 20 000 korun. Zbylé 3 přestupky oznámili příslušenému správnímu orgánu. Ve třech případech jeli řidiči bez použití bezpečnostního pásu a stejný počet řidičů držel v ruce za jízdy telefon. Ve dvou případech policisté kontrolovali řidiče, kteří řídili pod vlivem alkoholu a jejich jednání bylo kvalifikováno jako přestupek.

Dopravní akce se budou nejen na Tachovsku ale i v celém Plzeňském kraji v nadcházejících dnech opakovat.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

18. 8. 2021

