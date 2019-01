Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Celník se nenechal podplatit

Praha venkov – VÝCHOD – Dva cizinci nabízeli příslušníkovi Celního úřadu peníze za uvolnění podezřelých zásilek.

Brandýští kriminalisté zabývající se hospodářskou kriminalitou dopadli ve spolupráci s Celním úřadem pro Středočeský kraj dva cizince, kteří chtěli podplatit středočeského celníka. V září letošního roku celník zadržel několik zásilek z ciziny pro podezření z porušení práv duševního vlastnictví, které byly adresovány právnické osobě. Dva muži cizí národnosti proto příslušníka Celního úřadu opakovaně kontaktovali a nabízeli mu za propuštění zadržených zásilek se zbožím peníze.

V úterý 11. prosince spadla klec a ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Středočeského kraje byli oba muži ve věku osmatřicet a devětadvacet let zadrženi. Kriminalisté z Územního odboru Praha venkov – Východ jim sdělili obvinění ze spáchání zločinu podplácení ve spolupachatelství, za což jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody od jednoho do šesti let, propadnutí majetku nebo peněžitý trest.

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – VÝCHOD

3.1. 2019

vytisknout e-mailem Google+