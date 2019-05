Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Celníci a policisté odhalili další zásilky drog ze zahraničí

PLZEŇ – Z Nizozemí a Francie si nechal poslat návykové látky do České republiky. Němečtí celníci přepravovanou zásilku odhalili. Ve spolupráci s příslušníky Generálního ředitelství cel pak plzeňští kriminalisté muže obvinili z trestného činu.

V průběhu měsíce března 2019 si 26letý muž z Plzně prostřednictvím internetové sítě a specializovaných stránek objednal dodání zásilky psychotropní látky z Nizozemského království do České republiky. V návaznosti na tuto objednávku mu byla na jím uvedenou adresu v České republice zásilka odeslána poštovní přepravou. Během přepravy však byla v rámci celní kontroly v nákladní silniční dopravě odhalena a zajištěna. Obsahem zásilky byl 1 kus plastového sáčku s obsahem 262 kusů tablet ve tvaru „Y“ světle červené barvy o celkové hmotnosti 112,32 gramu. Jak se následně ukázalo, odborným rozborem obsahu přepravované zásilky byla psychotropní a návyková látka - MDMA - extáze. Díky výborné spolupráci německých a českých celníků doputovala zásilka na cílenou adresu. Specialisté protidrogového útvaru Generálního ředitelství cel se případu intenzivně věnovali, prověřovali zjištěné skutečnosti. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o jedinou zásilku, což se v měsíci květnu potvrdilo tím, že odhalili a zajistili další poštovní zásilku, kterou si muž objednal stejným způsobem, a která doputovala z Francouzské republiky na cílenou adresu do České republiky, byl 26letý Plzeňan příslušníky GŘC zadržen. Obsahem druhé zajištěné zásilky bylo 111 kusů tablet ve tvaru granátu zelené barvy o celkové hmotnosti 51,80 gramu, v nichž byla prokázána psychotropní a návyková látka – MDMA – extáze. V rámci trestního řízení byla u podezřelého na základě soudního příkazu provedena domovní prohlídka rodinného domu na Domažlicku, při které byla zajištěna v různých obalech sušina marihuany o celkové hmotnosti 44,83 gramu. Po domovní prohlídce si plzeňští kriminalisté případ z rukou příslušníků Generálního ředitelství cel převzali a muže dne 14. května 2019 obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve stádiu pokusu a z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Policejní komisařka pak podala podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval. V případě prokázání viny mu v pravomocném rozhodnutí může hrozit až pětiletý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

21. května 2019

