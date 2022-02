Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Čelní střet vozidel u Fryštáku

KROMĚŘÍŽSKO: Řidič měl zřejmě zdravotní problém.

Včera krátce před čtvrtou hodinou odpoledne vyjížděli dopravní policisté k nehodě, při které došlo k čelní srážce dvou osobních automobilů. Osmašedesátiletý řidič vozidla Ford jel směrem na obec Horní Lapač. Nevěnoval se dostatečně řízení, podle jeho vyjádření byl krátce zdravotně indisponován, přičemž přejel do protisměru. Tam čelně narazil do vozidla Toyota. Jednačtyřicetiletý muž sedící za volantem směřoval na obec Fryšták. Oba řidiči byli se zraněním převezeni do nemocnice ve Zlíně. Provedené dechové zkoušky u obou pánů vyloučily požití alkoholu. Škoda na vozidlech se vyšplhala na 230 tisíc korun.

Policisté nehodu i nadále vyšetřují.

24. února 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová Nehoda u Fryštáku 2

Odkazy do noveho okna Nehoda u Fryštáku 1 Detailní náhled

