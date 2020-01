Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Čelní střet si vyžádal pět zraněných

KROMĚŘÍŽSKO: Všichni skončili v nemocnici

Mokrá vozovka byla zřejmě jednou z příčin dopravní nehody, která se odehrála krátce po třinácté hodině u obce Rataje na Kroměřížsku. Čelní střet dvou osobních vozidel si vyžádal zranění všech pěti cestujících. Záchranáři je odvezli do nemocnic v Kroměříži a ve Zlíně. Nakolik jsou zranění závažná, ukáže až celkové vyšetření.

Dvacetiletý řidič osobnho vozidla Škoda Felicia jel ve směru od obce Nětčice do obce Rataje na Kroměřížsku. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou na horizontu zřejmě z důvodu vysoké rychlosti přejel na mokré vozovce do protisměru, kde se střetl s protijedoucím osobním vozidlem Mazda, které řídila sedmatřicetiletá řidička. Dvě zraněné osoby z vozidla Škoda převezli záchranáři do nemocnice v Kroměříži a tři zraněné osoby převezli zdravotníci do nemocnice ve Zlíně.

Dechová zkouška byla u obou řidičů negativní. Způsobenou škodu na vozidlech policisté předběžně vyčíslili na osmdesát tisíc korun. Další okolnosti, důvody a následky této dopravní nehody prověřují dopravní policisté z Kroměříže.

18. ledna 2020; por. Bc. Monika Kozumplíková

