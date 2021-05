Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Čelní střet si vyžádal jedno smrtelné zranění

RAKOVNICKO – Nehodu nepřežila spolujezdkyně.

Ve středu 19. května před půl sedmou večer vyjížděly všechny složky Integrovaného záchranného systému k čelnímu střetu dvou osobních vozidel, k němuž došlo na silnici III. třídy v katastru obce Chrášťány.

K dopravní nehodě došlo dle provedeného šetření pravděpodobně tak, že 47letý řidič osobního vozidla Nissan jel od Chrášťan na Nesuchyni a na rovném úseku přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Toyota.

V Toyotě cestovaly dvě osoby, a to 79letý řidič, který byl s těžkým zraněním vrtulníkem transportován do jedné z pražských nemocnic a dále jeho 74letá spolujezdkyně, která utrpěla zranění neslučitelná se životem a na místě zemřela. Posádka měla u sebe v autě menšího psa, který nepřežil. Sedmačtyřicetiletý řidič Nissanu byl s lehkým zraněním převezen do rakovnické nemocnice.

Okolnostmi dopravní nehody se zabývají kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.

20. května 2021

