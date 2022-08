Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Čelní střet nepřežil jeden z řidičů

JIČÍNSKO - Dopravní nehoda dvou osobních automobilů se smrtelným zraněním.

V neděli 14. 8. 2022 krátce před šestou hodinou ráno došlo na silnici I/16 u Holína po střetu dvou osobních automobilů VW Golf a Škoda Fabia k dopravní nehodě se smrtelným zraněním.

Nehoda se stala na rovném úseku za křižovatkou na obec Holín, kdy 23letý řidič VW Golf jedoucí ve směru od Mladé Boleslavi na Jičín z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Fabia, ve které cestoval 40letý řidič a 17letý spolujezdec. V důsledku střetu utrpěl řidič fabie smrtelné zranění, spolujezdec byl předán do péče zdravotníků. Řidiče golfu transportoval vrtulník letecké záchranné služby do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Na místě zasahovaly všechny složky IZS.

Veškeré okolnosti nehody včetně její příčiny jsou předmětem dalšího policejního šetření jičínských policistů.

Kpt. Mgr. Eva Prachařová

14.8.2022 v 11.10 hodin

