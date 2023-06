Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Čelní střet dvou vozidel v Libštátu si vyžádal zranění tří dětí a dvou dospělých spolucestujících

SEMILSKO - Za nehodou stálo nedání přednosti v křižovatce.

V neděli odpoledne projížděl Libštátem ve směru na Lomnici nad Popelkou 37letý řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia po vedlejší silnici třetí třídy číslo 28311 a v křižovatce pak chtěl odbočit na hlavní silnici druhé třídy číslo 286. Přitom přehlédl z levé strany po hlavní silnici od Lomnice jedoucí Škodu Fabii, jejíž řidič křižovatku projížděl rovně. Došlo k čelnímu střetu, po kterém musela Zdravotnická záchranná služba převézt k ošetření do nemocnice kromě řidiče fabie celou její posádku. Jednalo se o tři děti ve věku 8, 8 a 10 roků a o 32letou ženu. V nemocnici skončila i 49letá spolujezdkyně z octavie. O pacienty se podělily nemocnice v Turnově, Jilemnici a v Jičíně. Podle dostupných informací by jejich zranění neměla být vážná.

Dalšími účastníky nehody byli jorkšír, čivava a boloňský psík, kteří v octávii seděli před nehodou na zadním sedadle a nebyli během jízdy nijak zajištěni. Ti z karambolu i přesto vyvázli bez zranění, jen čivava byla otřesená natolik, že si její stav vyžádal návštěvu veterinární stanice. Dopravní policisté v této souvislosti upozorňují na to, že při dopravní nehodě může domácí mazlíček ublížit nejen sobě, ale také ostatním spolucestujícím, proto by měl být přepravován tak, abychom zabránili jeho neomezenému pohybu v autě. To šetrně zajišťují například speciální bezpečnostní postroje pro psy.

Hmotnou škodu jsme na místě nehody odhadli na 100 000 korun. Orientační dechové zkoušky u obou řidičů ukázaly, že pod vlivem alkoholu nebyli.

12. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna nehoda Libštát Detailní náhled

vytisknout e-mailem