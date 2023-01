Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Čelní střet dvou osobních vozidel v Malíně

KUTNOHORSKO - Muže museli letecky transportovat do nemocnice.

Vážná dopravní nehoda se odehrála včera po 17. hodině v Malíně na Kutnohorsku. Poblíž benzínové čerpací stanice, na silnici II. třídy č. 38, došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel.

Pětasedmdesátiletý řidič osobního vozidla Škoda Fabia vjel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Volvo, které řídila 51letá žena se spolujezdkyní.

Řidič Fabie zůstal ve voze zaklíněn a ve vážném stavu ho z vozidla vyprostili hasiči, kteří ho následně předali do péče záchranářů. Muž byl letecky transportován do pražské nemocnice. Řidička z druhého vozidla byla převezena s těžkým zraněním do nemocnice v Kolíně a spolujezdkyně s lehkým zraněním do kutnohorské nemocnice.

Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u ženy negativní, u muže jí nebylo možné na místě provést, proto si policisté vyžádali odběr vzorku krve v nemocnici.

Dopravní nehoda uzavřela na několik hodin celou komunikaci. Kutnohorští kriminalisté budou nyní zjišťovat z jakých příčin a za jakých okolností k dopravní nehodě došlo.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

11. ledna 2023

