Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Čelní střet dvou aut cizinců

NÁCHODSKO - Pro zraněné dítě příletěl vrtulník.

V pátek 28. 12. 2018 po páté hodině odpolední náchodští dopravní policisté vyjížděli k dopravní nehodě na silnici vedoucí k Polsku do Otovic na Broumovsku, při níž se střetly dva osobní automobily řízené cizinci. S největší pravděpodobností kvůli mikrospánku řidiče (cizince) automobil Ford Focus vybočil do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním automobilem Range Rover, který řídila také cizinka. Čtyři dospělí účastníci nehody utrpěli pouze drobná zranění, pro pětiletého spolujedoucího z Focusu přiletěl vrtulník, který jej se zraněním transportoval do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby hasiči na svítily vedlejší louku.

Silnice byla kvůli vyšetřování nehody asi na dvě hodiny uzavřena. Přesné příčiny nehody a míru zavinění jednotlivých účastníků policistédálevyšetřují.

por. Mgr. Eva Prachařová

29.12.2018 v 8.00 hodin

