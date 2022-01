Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Čelní střet

HRADECKO - Dvě zranění a stotisícová škoda.

V pátek 14.1. krátce před 17. hodinou se na silnici III. třídy v obci Kosičky stala nehoda dvou osobních vozidel. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič auta značky VW Passat jedoucí od Kosiček k silnici I/11 při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk, přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Škoda Favorit. Při nehodě se zranila jak 52letá řidička favoritu, která byla letecky transportována do nemocnice, tak i 35letý řidič passatu. Ten byl do nemocnice převezen rychlou záchrannou službou. Řidič byl na místě podroben dechové zkoušce s negativním výsledkem. U řidičky byl z důvodu zranění nařízen odběr krve.

Policisté u passatu odhadli škodu na 80 tisíc a u favoritu na 20 tisíc korun.

Přesná příčina nehody je v šetření hradeckých policistů.

por. Iva Kormošová

17.1.2022, 10.00

