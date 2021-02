Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Čelní střet

České Budějovice - V sobotní dopoledne byl mírně omezen provoz Na Dlouhé louce.

V sobotu dopoledne vyšetřovali českobudějovičtí dopravní policisté nehodu na Litvinovickém mostu nedaleko fotbalového stadionu, ulice Na Dlouhé louce. V 10:40 hod. jel po uvedené silnici, ve směru od ulice Mánesova k Výstavišti, řidič (roč. 2000) osobního vozidla tovární značky Peugeot, kdy při průjezdu pravotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace, dostal smyk a následně vjel do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího osobní vozidla tovární značky Seat a poté obě vozidla narazila do kovových svodidel.

Při nehodě se lehce zranili tři osoby ve vozidle Peugeot, kdy byli po prvotní ošetření převezeni do zdravotnického zařízení.

Požití jakékoli návykové látky zúčastněnými řidiči policisté vyloučili provedeným testem Dräger a DrugWipe.

Připomínáme, aby řidiči dodržovali rychlostní limity v obcích i mimo ně a přizpůsobili jízdu svých schopnostem!

15. února 2021

