Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Čeká se velký přísun dobrovolníků

KRAJ: Policie věnuje velkou pozornost dopravě, především zajištění průjezdnosti komunikací.

Na postižené oblasti v Podluží čekájí především logisticky náročné dny. Předpokládá se, že tam zamíří nemalé množství dobrovolníků. Jejich pohyb v oblasti je nutné koordinovat, od příjezdu až po cílené nasměrování ke konkrétní pomoci. Dobrovolníci směřující do oblasti by měli mířit na dvě místa. Ti, kteří chtějí na Břeclavsko, na letiště v Ladné. Tam zaparkují svá vozidla, pak budou směrováni na konkrétní místa. Připraveny jsou autobusy, které je budou vozit do obcí na konkrétní místa. Stejně tak to budou autobusy rozváženi pomocníci jedoucí na Hodonínsko. Ti by měli mířit do logistického koordinačního centra v tamním kulturním domě.

Dopravě v oblasti věnují policisté nemalou pozornost. Jejich cílem je bezproblémový příjezd na záchytná parkoviště a následný přesun autobusy na určená místa. Důležité je také zajištění průjezdnosti komunikací do obcí. Tam vedle dobrovolníků směruje také těžká technika a vozidla s materiálem. Do míst je také potřebné dopravit pohonné hmoty pro stroje a techniku. Na místě pracují i zdravotníci, ti mnohdy potřebují opravdu rychlý přístup na místo. Začínají první demolice poškozených domů. Policisté v místech regulují dopravu a zajišťují bezpečnost.

V každé obci jsou na příjezdu zřízeny checkpointy. Na nich příchozí dostanou potřebné informace a budou nasměrováni ke konkrétní pomoci. Ponejvíce se v příštích hodinách a dnech předpokládá nasazení dobrovolníků na úklid extravilánu obcí.

V oblasti jsou denně nasazovány v denní době více než tři stovky policistů. V noci je počet asi o stovku menší. Vedle dopravy se věnují, především v noci, hlídkové činnosti tak, aby byl majetek občanů ochráněn. Jak na příjezdu, tak na odjezdu z obcí, provádějí kontroly tak, by co nejvíce minimalizovali možnou nezákonnou činnost. V oblasti zatím tyto případy nemuseli řešit. Zatímní ohlášené případy se nakonec vysvětlily jako nedorozumění.

por. Bohumil Malášek, 2. července 2021

