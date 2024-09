Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Částečná uzavírka silnice mezi Železným Brodem a Loužnicí

JABLONECKO – V pondělí začnou stavební práce na silnici č. I/10 v úseku mezi Železným Brodem a Loužnicí.

Dnes 12. září měly dle rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje začít stavební práce na silnici první třídy číslo 10 v úseku mezi Železným Brodem a Loužnicí. S ohledem na nepříznivé počasí byl začátek těchto prací posunut na pondělí 16. září 2024.

Z důvodu provádění stavebních prací bude v dotčeném úseku silnice v tzv. železnobrodských zatáčkách“ provedena částečná uzavírka provozu, která bude označena dopravním značením. Celé staveniště bude rozděleno do čtyř úseku (etap) cca po jednom kilometru, které se budou asfaltovat postupně. Stavební práce budou v těchto etapách probíhat postupně, budou prostřídány oba jízdní směry a vždy dojde pouze k částečné uzavírce provozu, tj. bude uzavřen vždy jen jeden jízdní pruh.

Plánovaný konec stavebních prací je podle původního rozhodnutí naplánován do 21. 9. 2024. V tuto chvíli však nemůžeme vyloučit to, že k ukončení částečné uzavírky v daném úseku bude s ohledem na počasí a odložení zahájení stavebních prací bude po tomto původně plánovaném termínu.

Vzhledem k této situaci upozorňujeme řidiče, aby ve výše uvedeném úseku v daném období počítali s možným zpožděním a popřípadě na svoji cestu vyjížděli s časovou rezervou. Doprava v místech, kde budou probíhat stavební práce, bude řízena semafory. Dopravní omezení se bude mimo jiného také dotýkat dvou křižovatek, a to křižovatky „U Pyrámu“ se silnicí vedoucí do Pěnčína a křižovatky „U Červeného Domu“ se silnicí č. 287 ve směru do Bratříkova.





12. 9. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem