Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Část přepravovaného nákladu kradli

LOUNSKO - Při domovní prohlídce policisté zajistili zboží za více než půl milionu.

Škodu bezmála ve výši 580 tisíc korun svým jednáním měli způsobit 39letý muž a 33letá žena ze Žatce. Podle zjištění policistů měl muž jako řidič tranzitní služby vozící zboží z České republiky do Německa v průběhu přepravy v několika případech odcizit část přepravovaného nákladu. Tím byly vakuové pumpy různého typu. Hodnota jedné pumpy činí podle typu od cca 16ti tisíc korun do cca 20ti tisíc korun. Náklad měl být vždy naložen v obci u Prahy a směřoval do Německa.

Než však řidič s naloženým kamionem zamířil za hranice, vydal se do obce na Žatecku, kde měl část přepravovaných čerpadel vyložit s pomocí své družky. Zboží pak ukryli v přístavku u rodinného domu. Teprve poté řidič pokračoval do Německa, kde vyložil zbývající část nákladu.

Poprvé k popsanému jednání mělo dojít v červenci tohoto roku, kdy bylo takto odcizeno šest kusů zmíněných pump. S jídlem však roste chuť a dotyční podle všeho v popsaném jednání pokračovali i během září. Počet takto odcizených pump se zvyšoval, na začátku září z kamionu zmizelo dalších 10 kusů a za dva týdny poté jich bylo již 15. Celkem bylo odcizeno 31 pump, které partneři plánovali prodat a zlepšit si tím svou finanční situaci.

Prostřednictvím internetu měli oslovovat potencionální zájemce o koupi. V jednom případě tak došlo k prodeji vakuového čerpadla za částku 10 tisíc korun. Peníze z dalších plánovaných prodejů již dotyční nezískali, protože spadla klec. Policisté provedli domovní prohlídku v místě, kde muž se ženou odcizené zboží skladovali. Majitel si mohl vydechnout, protože při prohlídce policisté 30 z odcizených čerpadel zajistili. Jediná již prodaná pumpa byla dohledána a bude následně také zajištěna.

Policejní komisař muže i ženu obvinil z trestného činu krádeže, za který jim s ohledem na hodnotu odcizených věcí v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 10. listopadu 2020

