Část lupu stačil sníst a vypít

BRNO VENKOV: Zloděj se ze v Syrovicích získaného lupu radoval jen krátce.

Z úspěšné nedělní zlodějské výpravy do Syrovic se dlouho neradoval jedenačtyřicetiletý muž. Ten se v noci po násilném otevření okna dostal do tamního občerstvení. V budově odcizil z lednice vedle šesti lahví alkoholu také balení klobás. Z lupu za několik tisícovek stačil spotřebovat jen část. Zloděj totiž podcenil hned několik věcí. Přes den se pohyboval po obci a podezřelého muže si nemohla vyšetřující policejní hlídka nevšimnout. Ta také zároveň nepodcenila ohledání místa činu. Tam zajistila trasologickou stopu. Při kontrole podezřelého muže pak pečlivě prohlédla mužovu obuv a měla jasno. Muž, který zapíral jen chvíli, vloupání do objektu přiznal. Nyní je podezřelý z krádeže. Policisté navíc zjišťují, zda nehraje důležitou roli v podobných případech v okolí.

por. Bohumil Malášek, 24. července 2023

Související dokumenty část_2407.mp3

Velikost souboru:747,7 KB / formát MP3

