Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Čas dušiček v Libereckém kraji

KRAJ - Policisté na území celého Libereckého kraje budou v období podzimních svátků dohlížet nejen na řidiče, ale svoji pozornost zaměří i na prevenci před krádežemi.

Tento týden je ve znamení dalšího významého státního svátku "Dne vzniku samostatného československého státu". Na něj navazují další volné dny pro školáky podzimní prázdniny a po víkendu následuje "Pamtáka zesnulých".

V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život.

I v této nelehké době jiístě řada lidí uctí památku svých blízkých návštěvou hřbitovů a mnoho řidičů, i těch, kteří během roku běžně za volant neusedají, tzv. "sváteční řidiči" vyrazí v tuto dobu na silnice. V následujících dnech tak policisté předpokládají zvýšení provozu na silnicích.

Se zvýšenou intenzitou silničního provozu policisté v rámci dopravně bezpečnostního opatření zvýší dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Zaměří se zejména na kontrolu dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, na alkohol a drogy za volantem, na technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů na přepravu dětí, držení hovorového nebo záznamového zařízení za jízdy, dále budou sledovat i problematiku spojenou s ilegální migrací, pašováním drog a ilegální přepravou zbraní a v neposlední řadě budou pozornost věnovat i pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách a věcech. Do akce se zapojí jak policisté služby dopravní policie, tak i pořádkové policie.

Kromě bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích budou policisté zajišťovat i veřejný pořádek. Obezřetní by měli být návštěvníci hřbitovů ve chvílích, kdy se věnují úpravám hrobů, aby tak nepřišli o své osobní věci. Zlodějům stačí krátká chvíle nepozornosti, například při zapalování svíčky nebo odnášení uschlých květin do kontejneru, během které dokáží z tašky ukrást třeba peněženku nebo mobilní telefon, aniž by si toho jejich majitelé všimli.

Krádeže na hřbitovech však nejsou jedinou příležitostí pro zloděje. Lákadlem pro ně jsou i zaparkovaná vozidla v okolí hřbitovů. Majitelé vozidel by tedy měli mít na paměti známou poučku, že "AUTO NENÍ TREZOR". Jakékoliv viditelně odložené věci ve vozidlech mohou být důvodem, proč vám zloději způsobí nakonec mnohem větší škody než na samotných věcech uvnitř. Policisté budou svoji pozornost zaměřovat i na tato místa tak, aby eliminovali případnou trestnou činnost.

Na zavěr upozorňujeme všechny občany, aby dodržovali všechna platná vládní nařízení a nezlehčovali tak současnou situaci.

Vašim zodpovědným chováním usnadníte i práci všem složkám Integrovaného záchranného systému.



30. 10. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje



