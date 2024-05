Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Čarodějnice z pohledu dopravních policistů

KRAJ – Krajská dopravně bezpečnostní akce „Čarodějnice„

Na základě vývoje dopravní nehodovosti, s cílem snížit počty a následky dopravních nehod řidičů vozidel v souvislosti s pálením čarodějnic, a dále s cílem zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu a tím pozitivně ovlivnit jednání účastníků silničního provozu, byla ze dne 30. dubna na 1. května 2024 vyhlášena krajská dopravně bezpečnostní akce.

Tato dopravně bezpečnostní akce byla zaměřena na řidiče vozidel v čase lidových oslav „pálení čarodějnic“, primárně na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu nebo jiných návykových látek řidiči. Kromě toho se policisté zaměřili také na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.

Policisté na mnoha místech Libereckého kraje provedli kontroly 370 vozidel. Zjistili 7 případů, kdy za volant usedli řidiči pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. Mezi nejvýraznější, co do počtu odhalených případů protiprávního jednání, patřil špatných technický stav vozidel a to v celkem 17 případech, za což byly uloženy pokuty v celkové výši téměř 10tisíc korun. Dalšími prohřešky bylo porušení limitu nejvyšší dovolené rychlosti v obci, kterou nedodrželo 5 řidičů. Za tato porušení policisté udělili pokuty v příkazním řízení na místě v hodnotě přesahující 10tisíc korun. Celkem tak v průběhu čarodějnické noci zaznamenali policisté v Libereckém kraji, v rámci dopravně bezpečností akce, na bezmála tři desítky přestupků, za které udělili pokuty v souhrnné částce 28tisíc korun.

Jezděte opatrně.

3. května 2024

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

