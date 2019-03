Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Bývalí partneři se napadli

MOST - Muž zaútočil na ženu na ulici, ta mu útok oplatila; Pod bundou měl pět lahví whisky.

Policisté v Hamru sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví 20letému muži z Mostu. Ten měl koncem minulého týdne v polední době v obci na Litvínovsku na místě veřejnosti přístupném oslovit svoji bývalou přítelkyni jadrnými výrazy a následně ji měl napadnout i fyzicky, když k ní přistoupil a udeřil ji otevřenou dlaní do obličeje a pak jí plivl do tváře a to před zraky několika osob, které se v ulici nacházely. Ženu mu oplatila stejnou mincí, nadávala mu a nakonec do něj měla strčit a poškrábat ho na krku. I 23letá žena si od policie převzala záznam o sdělení podezření z přečinu výtržnictví. Za obdobné jednání byla již v minulosti odsouzena. Ke zranění osob nedošlo.

Pod bundou měl pět lahví whisky

Na policejním oddělení skončil koncem minulého týdne 49letý muž z Děčínska. Muž zašel v odpoledních hodinách do mosteckého supermarketu, kde si měl pod svůj oděv ukrýt pět kusů lahví s lihovinou v hodnotě 1 445 korun. Lup měl v úmyslu prodat, prý neměl peníze na vlak domů. Plán mu však nevyšel. Ostraha prodejny ho odhalila a zadržela. Alkohol byl zajištěn a muži bylo policisty sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Už v minulosti kradl a loni přišel z vězení.

Tři řidiči měli pozitivní test na drogy

Mostečtí policisté přistihli v Mostě tři motoristy, kteří měli pozitivní testy na drogy. Policisté hlídkové služby v ulici Dělnická zastavili vozidlo značky Opel a u 23letého řidiče provedli test na návykové látky, který byl pozitivní. Pozitivní test na přítomnost drogy měl i řidič, který byl zastaven v ulici Josefa Skupy. Třetí muž za volantem neunikl pozornosti policistů v ulici Zdeňka Štěpánka. I jeho test vyšel pozitivně na přítomnost drog. Motoristé se podrobili lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu ke zjištění množství drogy v těle. Policisté trojici sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Most 13. března 2019

nprap. Ludmila Světláková

