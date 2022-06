Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Bývalému podnikateli hrozí tříletý trest

CHOMUTOVSKO - Zálohy na daně za zaměstnance neplatil, účetnictví nevedl; S nehody pod vlivem alkoholu vyvázl s lehkým zraněním.

Obvinění ze dvou trestných činů čelí 47letý muž z Chomutova. Ten podle dosavadních zjištění policistů po dobu několika měsíců při svém podnikání neodváděl za zaměstnance zálohy na daň z příjmů ani pojistné na zdravotní pojištění, a to přesto, že příslušné částky zaměstnancům z výplaty strhával. Svým jednáním tak měl způsobit škodu přesahující v součtu 200 tisíc korun.

Kromě toho dotyčný podle výsledků prověřování nezajistil vedení účetní evidence a ve dvou po sobě jdoucích letech nepodal řádná daňová přiznání.

V důsledku popsaného neplnění zákonných povinností vyšetřovatel muže obvinil ze spáchání trestných činů neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Pokud soud jeho vinu prokáže, hrozí mu kromě zákazu činnosti také odnětí svobody až na tři roky.

S nehody pod vlivem alkoholu vyvázl s lehkým zraněním

Naštěstí jen s lehkým zraněním vyvázl z dopravní nehody 20letý řidič osobního vozidla, který v květnu uprostřed víkendové noci havaroval na silnici č. I/13 mezi Jirkovem a Mostem. Na úrovni vodní nádrže Újezd zřejmě v důsledku opilosti nezvládl řízení a vyjel mimo pravý okraj silnice. Poté, co dotyčný najel na kovová svodidla, pokračoval v jízdě až do doby, než narazil do stromů a vozidlo se přetočilo na bok.

Policisté po nehodě s mužem provedli dechové zkoušky, podle kterých měl v sobě více než 1,5 promile alkoholu. Škoda, kterou dotyčný způsobil na silničních svodidlech a stromech, byla vyčíslena na desítky tisíc korun. Při nehodě bylo samozřejmě poškozeno i osobní vozidlo, odhadnutá škoda činí kolem 100 tisíc korun. Podle svých slov mladý muž před nehodou při řízení usnul.

Kvůli řízení pod vlivem alkoholu nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Protože měl navíc v tomto stavu způsobit dopravní nehodu, hrozí mu u soudu vyšší trest. Kromě zákazu činnosti nebo peněžitého trestu by soud mohl rozhodnout o odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 9. června 2022

