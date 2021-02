Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bývalé přítelkyni vyhrožoval usmrcením

KARLOVARSKO – Ženu měl udeřit pěstí.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili místnímu šestatřicetiletému muži podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování.



Koncem ledna tohoto roku ve večerních hodinách měl navštívit bývalou přítelkyni v bytě v Ostrově a začít jí slovně urážet. Jeho agrese však měla vyvrcholit až ve fyzické napadení a o deset let mladší ženu měl udeřit pěstí do obličeje. Z kuchyně měl následně vzít dva nože a bývalé družce vyhrožovat usmrcením. Po chvíli měl jeden z nožů odložit a druhý zabodnout do podlahy. Udeřit pěstí měl také matku poškozené, která do bytu po incidentu přišla. Při svém odchodu měl podezřelý muž navíc odcizit svazek klíčů a finanční hotovost ve výši téměř 2 tisíce korun. Napadená šestadvacetiletá žena utrpěla zranění, se kterým vyhledala lékařské ošetření.



V případě prokázání viny hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody až na tři roky.



nprap. Eva Valtová

17. 2. 2021



