Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Byt polil hořlavinou a zapálil

CHEBSKO – Ženě se podařilo požár uhasit, přitom se ale poranila.

Sedmatřicetiletý muž se v sobotu 17. srpna vydal v odpoledních hodinách do bytu své bývalé přítelkyně v Chebu. Po zazvonění měl využít situace, kdy si osmatřicetiletá žena myslela, že se domů vrací její syn. Proto otevřela vchodové dveře do panelového domu a zároveň nechala otevřené dveře do bytové jednotky. Po vstupu do bytu se muž s ženou začal hádat a v průběhu sporu měl uzamknout pokoj, ve kterém byli. Poté měl začít po místnosti rozlévat hořlavou látku, kterou polil i oblečení jeho bývalé družky. Po několika málo minutách měl začít zapalovat věci, které polil hořlavinou. Několik věcí začalo okamžitě hořet a žena se je snažila uhasit či přemístit na balkón. V okamžiku, kdy se v místnosti vytvořit hustý dým, tak muž odemkl dveře a z bytu utekl. Žena se snažila kýblem s vodou požár na několika místech uhasit, což se jí nakonec podařilo. Způsobila si tím ale poranění, které si vyžádalo ošetření a následnou hospitalizaci v nemocnici.



Policisté muže po několika hodinách zadrželi. Kriminalisté zahájili trestní stíhání a obvinili ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu poškození cizí věci. Obviněný byl na základě příkazu Okresního soudu v Sokolově dodán do výkonu trestu odnětí svobody.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

20. 8. 2019

vytisknout e-mailem