Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bylo vyhlášeno pátrání po šestasedmdesátiletém muži

ZAHOŘANY - Další pátrání po senioru v ohrožení. Muž se ztratil v lese na Domažlicku. Probíhá pátrání. Spatřili jste ho? Volejte 158.

Dne 4. srpna 2024 bylo vyhlášeno celostátní pátrání s příznakem Osoba v ohrožení po pohřešovaném šestasedmdesátiletém muži. Ten odešel předchozího dne večer z místa svého bydliště v Zahořanech do lesa na procházku, kam chodil často, ale do současné doby se domů nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Muž má zdravotní komplikace a mohl by být v ohrožení života. Od přijetí oznámení po něm pátrají policisté, psovodi, povolán byl i vrtulník. Bližší informace o pohřešovaném jsou v následujícím odkaze. Pokud byl muž nalezen, odkaz je neaktivní. https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=6400804240301

Muž by měl na sobě mít tříčtvrteční modré kalhoty, béžové tričko, červené sportovní tenisky a bílý látkový klobouk.

Obracíme se na veřejnost, pokud by pohřešovaného někdo spatřil nebo ví, kde se nachází či pohybuje, aby své informace předal policistům na tísňové lince policie 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

4. srpna 2024

