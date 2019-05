Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Byl zraněný muž napaden nebo si zranění způsobil sám?

JABLONEC NAD NISOU – Policisté žádají veřejnost o pomoc při objasnění způsobu, jakým byl zraněn 58letý muž v Rýnovicích.

Policisté z Obvodního oddělení Mšeno stále šetří veškeré okolnosti případu, který se stal 10. března letošního roku v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích pravděpodobně v úseku ulic Na Úbočí, Na Samotě a U Družiny, a to v době od 1.30 do 7.30 hodin.

Tehdy zřejmě krátce po půl druhé hodině v ulici Na Samotě poblíž odbočky do ulice Na Úbočí tam z vozidla TAXI vystoupil 58letý muž, který měl v úmyslu dojít ulicí Na Samotě do ulice U Družiny. Ovšem do cíle své cesty nedošel a byl poblíž budovy základní školy nalezen zraněný kolemjdoucím mužem, který ho odvedl do místa jeho bydliště. Následně byl v dopoledních hodinách z domu odvezen přivolanou zdravotnickou službou do jablonecké nemocnice, kde musel být s ohledem na své zranění hospitalizován.

Muž si bohužel vůbec nepamatuje na okolnosti, při kterých došlo k jeho zranění. Neví, zda byl někým fyzicky napaden nebo si zranění způsobil sám. Vzhledem k této skutečnosti nyní mšenští policisté žádají o pomoc širokou veřejnost.

Pokud někdo z občanů má jakékoliv informace k výše uvedenému případu, které by pomohly objasnit způsob vzniku zranění 58letého muže, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Lidé mohou tyto poznatky volat policistům přímo na Obvodní oddělení v Jablonci nad Nisou Mšeně, a to na služební mobilní telefon 735 788 625.

Ve věci již byly také zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.





20. 5. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

