Byl zraněný, ale protože byl opilý, raději si na místo přivolal kamaráda místo záchranky

PŘIMDA – Řidič, který havaroval, se chtěl nechat do nemocnice odvézt kamarádem. Po cestě se mu však přitížilo, a tak se stejně dostal do péče záchranářů a následně i do „rukou“ policistů.

Tachovští dopravní policisté přijali v sobotu, tj. 10. října, oznámení o nehodě, která se stala kolem 7:00 hod. na sinici II/198 ve směru od Přimdy na Mlýnec. S vozidlem Volkswagen Golf jel 39letý řidič, který nezvládl řízení vozidla a vyjel do protisměru, kde mimo komunikaci narazil levým bokem vozidla do vzrostlého stromu. Řidič se při havárii zranil, a tak poprosil svého kamaráda, aby jej odvezl do nemocnice na vyšetření. Po cestě se však zraněnému muži u Ostrova u Stříbra přitížilo, a tak mu řidič na místo přivolal záchrannou službu, která jej převezla do nemocnice. Ještě před tím s ním dálniční policisté, kteří se na místo dostavili, provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Přístroj naměřil hodnoty 1,60 a 1,52 promile alkoholu. V nemocnici byl pak u zraněného proveden odběr krve. Nehodou se policisté i nadále zabývají a čekají na výsledky lékařského vyšetření a provedeného odběru krve. Vzniklou škodu odhadli na 70 000 korun.



