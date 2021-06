Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Byl pod vlivem alkoholu a naboural do stromu

PLZEŇ - Opilý řidič vozidla značky Škoda naboural do před ním jedoucího vozidla, z místa nehody odjel a následně naboural do listnatého stromu.

Policisté z dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Plzeň se zabývají dopravní nehodou, ke které došlo v pátek 25. června krátce po poledni. 40letý muž z Plzně řídil vozidlo značky Škoda i přesto, že před jízdou požil alkohol. Řidič silně posilněn alkoholem vyrazil z jedné menší obce na Plzeňsku a pokračoval ulicí Smetanova. Vzhledem k vypitému alkoholu a vyšší rychlosti naboural do vozidla, které jelo před ním. Opilý muž zastavil, zkontroloval své vozidlo, a když zjistil, že mu nevznikla žádná škoda, nasedl zpět do auta a pokračoval v jízdě. Nedojel ovšem daleko. V levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Následně pochopil, že s automobilem už nikam nedojede a setrval na místě do příjezdu policejní hlídky. Při zběsilé jízdě opilého řidiče naštěstí nedošlo ke zranění osob. Dechová zkouška na alkohol ukázala policistům pozitivní výsledek dvě a půl promile.

nprap. Michaela Raindlová

29. června 2021

vytisknout e-mailem