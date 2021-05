Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Byl opilý a naboural

České Budějovice - Nevlastní ani řidičské oprávnění.

Policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu řeší případ ohrožení pod vlivem návykové látky. Tento skutek spáchal muž (34 let) cizí státní příslušnosti, který dne 9. května způsobil dopravní nehodu. Krátce před půlnocí v katastru obce Březnice řídil vozidlo značky Škoda. Jel ve směru od Týna nad Vltavou na Březnici, nepřizpůsobil rychlost jízdy především svému stavu a při projíždění ostré levotočivé zatáčky vyjel v pravo mimo komunikaci, kde havaroval. Skončil v příkopu, přitom urazil směrový sloupek. Při nehodě neutrpěl žádná zranění. Policisté na místě provedli řidiči dechovou zkoušku, která opakovaně ukázala více než 1,7 promile alkoholu v dechu. Policisté navíc zjistili, že muž nevlastní řidičský průkaz. Celková škoda, kterou nehodou způsobil, dosáhla výše 51 000 korun. Policisté muže na místě zadrželi. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

Foto z místa DN:

DN 1.docx.png

DN 2.png



11. května 2021

