Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Byl jako smyslu zbavený

Policisté z jedničkové „oháesky“ zachránili muže, který pod vlivem drog riskoval život na mostní konstrukci.

Operační důstojník na lince 158 přijal v pondělí ráno oznámení o nálezu většího množství sáčků s neznámou látkou, které se měly nacházet v Trocnovské ulici v Praze 3. Policisté z obvodní hlídkové služby Prahy 1 přijeli na místo během několika málo minut, ale místo sáčků nalezli muže, který zmateně pobíhal po chodníku a poté přelezl mostní římsu a vypadalo to, že skočí dolů. Okamžitě tak zkontaktovali policejního vyjednavače a ostatní složky IZS. S mužem navázali kontakt a snažili se ho uklidnit, jelikož byl viditelně silně intoxikovaný drogami a hrozilo, že opravdu z mostu spadne. Aby se předešlo případným následkům, hasiči nafoukli seskokovou matraci a byli připraveni pod mostem okamžitě zasáhnout. Po náročné a několikaminutové konverzaci, jeden ze zakročujících policistů třiačtyřicetiletého muže uklidnil natolik, že poté sám dobrovolně přelezl zpět na chodník a následoval policistu do sanitky, která ho převezla do psychiatrické léčebny na vyšetření.

Díky kvalitní a rozvážné komunikaci zakročujících policistů, se tak zabránilo možnému neštěstí.

nprap. Richard Hrdina – 5. srpna 2022

