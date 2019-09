Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bunda ve vozidle přilákala zloděje

KLADENSKO – Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle!

Včera 5. září 2019 oznámil na tísňovou linku 158 pětadvacetiletý mladík z Kladna, že se v době od 12:00 hodin dne 4. 9. 2019 do 07:00 hodin 5. 9. 2019 vloupal do vozidla Ford Transit zloděj. Automobil je evidován na jeho otce, ale používá ho oznamovatel. Ten ve vozidle, které bylo zaparkováno v Kladně v Brněnské ulici, zanechal svou šusťákovou bundu. Zatím nezjištěný pachatel rozbil levé přední trojúhelníkové okénko a následně vnikl do vozidla, ze kterého odcizil výše zmiňované oblečení. Škoda byla celkem vyčíslena na 4.500,- Kč.

Případ je vyšetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo pachatele, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňovaného zloděje, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Kladno - město, nebo vyšetřovatele případu kontaktovat telefonicky na čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Dále přinášíme jednoduchá pravidla na ochranu svých věcí!

Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle.

Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle, ani když od svého vozu odcházíte jen na malou chvíli. Zbytečně neriskujte!

Nenechávejte zavazadla tak, aby byla kolemjdoucím na očích!

Zkontrolujte uzavření oken vždy, když se vzdalujete od vozu, byť jen na chvíli.

Pokud parkujete v místech, kde dochází často ke krádežím vozidel, zajímejte se o bezpečnější systém uzamykání.

Technický průkaz a jiné doklady noste s sebou, neukládejte ho v palubní přihrádce.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

6. září 2019

