Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Buďte obezřetní při vánočních nákupech!

KRAJ - Policisté na území Libereckého kraje se snaží eliminovat riziko krádeží preventivním působením u obchodních center.

Období Vánoc a Silvestra je spojeno s nákupy a přípravami na tyto svátky a v obchodních centrech, na poštách, nádražích všeobecně ve městech je v souvislosti s tím i větší koncentrace lidí. Letošní rok je z důvodu koronavirové pandemie o něco jiný než tomu bylo doposud a lidé k nákupům využívali hodně internetových obchodů. Přesto je řada těch, kteří vyrazili na nákupy do obchodních center a mnohdy s nemalými finančními částkami. Proto je třeba mít se na pozoru, neboť zloději na tyto chvíle každoročně čekají. Využivají nepozornosti lidí, kteří mají plnou hlavu starostí s nákupy.

Policisté se proto v tomto období snaží eliminovat rizika krádeží, a proto i více preventivně působí nejen v samotných nákupních centrech a jejich bezprostředním okolí, ale všeobecně v místech s větší koncentrací osob. Policisté kontrolují také parkoviště - zaparkovaná vozidla, zda je jejich majitelé neponechali odemčená nebo zda neponechali na sedadlech cenné věci, s cílem nejen předejít krádežím věcí z vozidel, ale i krádežím samotných vozidel.

Jedna z preventivních akcí proběhla v úterý 22. prosince 2020 na parkovišti u obchodního centra Globus v Liberci, kde policistky z oddělení tisku a prevence ve spolupráci s policisty z oddělení hlídkové služby Liberec rozdávali zároveň osloveným návštěvníkům centra nejen preventivní rady, ale také preventivní dárky v podobě bezpečnostních obalů na platební karty, žetonků do nákupních vozíků či nákupních tašek s reflexními prvky. Tyto preventivní kontroly policisté dělají denně v rámci svého běžného výkonu služby.

Statistika krádeží v Libereckém kraji:

2019 (1. 1. - 30. 11.) 2020 (1. 1. - 30. 11.) Krádeže prosté 1813 1426 Krádeže kapesní 78 56 Krádeže na osobách 124 95 Krádeže věcí z vozidel 263 189 Krádeže motorových vozidel 142 99

Zde uvádíme několik doporučení co udělat proto, abyste se nestali další obětí krádeží věcí a to nejen při vánočních nákupech:



• peněženku, osobní doklady a další cenné věci mějte neustále pod dohledem, peněženku umisťujte do vnitřní kapsy oděvu, vnitřní přihrádky kabelky nebo na dno tašky apod.



• kabelku nebo tašku neodkládejte, když ji odložíte, mějte ji neustále na očích (nákupní vozíky, zkoušecí kabinky apod.), větší obnos peněz si rozdělte na více částek a uložte je na různá místa, doklady a klíče noste pokud možno odděleně



• máte-li platební kartu, PIN uschovávejte zásadně odděleně, pokud je vám odcizena, nechte ji ihned zablokovat



• častěji si během nákupu kontrolujte, zda máte u sebe všechny věci, se kterými jste přišli do obchodu, to platí zejména o odcizených platebních kartách, protože pachatel jde k prvnímu bankomatu a snaží se peníze vybrat ještě dříve, než přijdete na to, že kartu nemáte



• při odchodu od zaparkovaného vozidla nenechávejte na sedadlech žádné věci, vše uschovejte do zavazadlového prostoru. Bunda nebo kabát zanechaný na sedačce může být mnohdy pro zloděje dostatečným důvodem k vloupání do vozidla



• buďte ostražití i při ukládání nákupu do vozidla. Zloději využívají situace a nepozorovaně vniknou do kabiny vozidla, pokud ho nezajistíte, a odcizí odloženou tašku, kabelku či bundu, zatímco ukládáte zboží. Může se také stát, že odvedou vaši pozornost např. tím, že se vás jeden bude na něco vyptávat a druhý mezitím prohledá vaše vozidlo



• při cestování hromadnou dopravou dávejte na své věci obzvláště pozor. Při čekání na zastávce či nástupišti zkontrolujte uzavření tašek, kabelek a kapes. Nastupování a vystupování z dopravních prostředků bývá velmi často využíváno k okradení

Bezpečnostní obal na platební karty

Účinný ochranný obal na bezkontaktní karty s RFID čipem, který zamezí jakémukoliv pokusu o přenos dat mezi kartou a terminálem, či čtecím zařízením. Uchráníte tak svou kartu před náhodným přečtením či pokusem o krádež prostředků z platební karty.



obal na platební karty.jpgOchrana osobního majetku je věcí každého z nás. Pokud chcete udělat vánočními dárky radost sobě a svým blízkým a ne zlodějům, snažte se dodržovat uvedená doporučení. Buďte v této době obezřetní a častěji kontrolujte své věci a cennosti, které nosíte při sobě a nedávejte příležitost zlodějům.

Věříme, že si nenecháte zkazit předvánoční a vánoční období nepříjemným zážitkem z okradení.

23. 12. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

