Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Buďte obezřetní!

HRADECKO - Při nakupování přes internet.

Od včerejšího dne policisté z obvodního oddělení Hradec Králové 3 řeší případ podezření na podvodné jednání při nákupu přes internet. Oznámení podal muž, který na jednom internetovém portálu našel inzerát na prodej bagru. S prodejcem a následně s přepravcem několikrát komunikoval, poslal na určený účet peníze a domluvil se na adrese, datu a čase doručení. Prodejce poté, co mu potvrdil příjem peněz, se odmlčel a přestal úplně komunikovat. Muži bagr v hodnotě za téměř 110 tisíc korun nedodal a ani mu do současné doby nevrátil peníze.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podvod, za což pachateli, který ho spáchá v době nouzového stavu, hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Apelujeme na všechny nakupující přes internet: Důkladně si před nákupem prověřte prodejce. Při jakékoliv pochybnosti v žádném případě neposílejte peníze za zboží předem. Využívejte dobírku.

por. Iva Kormošová

18.2.2021, 14.20

