Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Buďte obezřetní!

ÚSTÍ NAD LABEM - Policisté vybízí k větší obezřetnosti

V dopoledních hodinách si poškozený jel nakoupit do velkoobchodu v Trmicích. V poklidu si na prodejní ploše nakoupil, zaplatil a jel své zboží naskládat do auta. Ve chvíli, kdy přišel k vozidlu, tak si na přední sedadlo spolujezdce položil tašku s doklady a finanční hotovostí a šel do zavazadlového prostoru ukládat svůj nákup. Této příležitosti využili dva pachatelé a finanční hotovost mu z tašky odcizili. Díky vyhodnoceným kamerovým systémům a propojení mezi policisty v celé republice se podařilo dva muže cizí státní příslušnosti zadržet v Českých Budějovicích. V současné době jsou podezřelý z trestného činu Krádeže.

Policisté varují "neusnadňujte práci kapsářům a buďte obezřetní" neb příležitost dělá zloděje a věřte, že "zloděj" jí vždy využije, když mu jí dáme.

Více informací, jak se nestát obětí naleznete v přiloženém odkaze.

Kapesní krádeže - Policie České republiky

Ústí nad Labem 26. června 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

