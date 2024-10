Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Buďte na silnících vidět!

KRAJ – Bezpečnost silničního provozu během snížené viditelnosti.

S příchodem podzimních a zimních měsíců se zkracuje doba denního světla a zároveň přibývají deštivé a mlhavé dny. Toto jsou hlavní faktory, které ovlivňují viditelnost v silničním provozu. Bohužel se tímto zvyšuje i riziko dopravních nehod, především může docházet ke srážkám vozidel s chodci či s cyklisty a v neposlední řadě i s divokou zvěří.

Zvěř však pro to, aby se na pozemních komunikacích chovala bezpečně a byla dobře vidět, nic neudělá. Proto by řidiči vozidel měli být ostražití a zpomalit především v místech, kde se divoká zvěř pravidelně vyskytuje. Kritická je i denní doba, jako jsou například ranní hodiny, kdy zvěř přebíhá přes pozemní komunikace a řidiči zároveň vyráží do práce.

Chodci a cyklisté oproti zvěři však možnosti, jak být lépe vidět, mají. Vhodné a v určitých případech i povinné je používání reflexních prvků. Riziko se zvyšuje, pokud je chodec oblečen v tmavém oblečení, pohybuje se v místech, kde nejsou k dispozici chodníky nebo veřejné osvětlení a především pokud se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Zároveň je potřeba se během snížené viditelnosti chovat i opatrněji, uvědomit si, že řidič vozidla může mít opravdu ztížené podmínky pro řízení, především v kombinaci tmy a silného deště. Je nutné, aby řidič zaznamenal chodce, či cyklistu v dostatečném předstihu. Zejména při vstupování na přechod pro chodce mějte jistotu, že vás řidiči vozidel dobře vidí a jsou schopni bezpečně zastavit.

Připomeňme si povinnosti chodců, na které poukazuje § 53 odst. 9 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jeho znění je následovné: „Chodci, kteří se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlení, jsou povinni mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích." Ačkoliv se tato povinnost přímo nevztahuje na chodce, pohybující se v obci, i zde je nutné mít na mysli, že i obec sama o sobě nemusí být plně osvětlena a skýtá spoustu tmavých zákoutí, kde je možné snadno přehlédnout špatně označeného chodce či cyklistu.

V nadcházejícím období se této problematice budou věnovat i policisté, kteří společně se zástupci oddělení BESIP budou realizovat preventivní akce týkající se především viditelnosti chodců.



30. 9. 2024

nprap. Libor Barták

preventista KŘP Libereckého kraje

