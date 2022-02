Buď viditelný

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

KRAJ - Přistihli jsme pouze jednoho neosvětleného cyklistu.

Nedostatečná viditelnost je jedním z důvodů častých dopravních nehod. Je obecně známo, že chodci a cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Proti autu či kamionu nemají prakticky žádnou šanci. Auta mají povinnost svítit po celý den a za každého počasí, kdežto cyklistům a chodcům tato povinnost připadá pouze za snížené viditelnosti. Je proto dobré mít na paměti, že bychom měli aktivně využívat vhodné oblečení s doplňky z reflexních materiálů, díky kterým nás řidiči snadno a včas mohou registrovat. Například chodec v tmavém oblečení, při snížené viditelnosti není prakticky vidět a řidič ho je schopný rozpoznat teprve ve vzdálenosti 18 m. Kdežto s reflexním materiálem je rozpoznatelný až na 200 m, což je 10x větší vzdálenost než v tmavém oblečení. Nutno podotknou, že předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit na pohyblivé části těla, ideálně nad zápěstím a kotníkem, a to ideálně směrem do vozovky. Řidiči totiž reagují na pohyblivě světelné body. Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích udává chodcům, kteří se pohybují mimo veřejné osvětlení, povinnost mít na sobě prvky z reflexního materiálu. Za nesplnění této povinnosti si mohou vysloužit pokutu až 2000,- Kč.

Podobná povinnost platí taktéž pro cyklisty. Ti musí mít na svém kole přední bílou odrazku a zadní červenou. Za snížené viditelnosti pak musím být jejich kolo vybaveno světlometem vpředu svítící bílou barvou a vzadu barvou červenou.

Jako svitavská policejní preventistka jsem si, spolu s kolegy z dopravní policie a s týmem Besip, 17. 2. 2022 v brzkých ranních hodinách vyrazila do ulic, kde jsme si políčili na právě zmíněnou, nejvíc zranitelnou skupinu. Kontrolovali jsme, zda jsou dostatečně osvětlení, zda využívají přilehlý chodník či nepožili před jízdou na kole alkohol. Upozorňovali jsme je, jak je důležité pravidla dodržovat a nakonec je obdarovali symbolickým dárkem v podobě reflexní pásky či odrazek na kolo. V průběhu celé bezpečnostní akce se nachytal pouze jeden neposlušný neosvětlený cyklista, který si šlapal do práce bez jediného světýlka. Vysloužil si od nás blokovou pokutu a jako bonus jsme mu kolo vyšperkovali červeným a bílým světlem, aby si to pro příště zapamatoval.

18. února 2022

por. Mgr. Nikol Zavřelová

policejní preventistka

