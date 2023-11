Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Bubnovačka

ÚSTECKÝ KRAJ - Bubnováním společně proti domácímu násilí na dětech.

Projekt Bubnovačka se i letos věnoval domácímu násilí na dětech – neviditelných obětech násilí v rodině. Dítě nemá sílu se bránit, jeho slova nejsou natolik hlasitá, aby rezonovala společností. Rozezněním bubnů upozorňujeme na problém domácího násilí na dětech, aby byly oběti vyslyšeny a věděly, že je každý jeden z nás ochotný jim pomoci.

Násilí v domácím prostředí má na oběti obrovský dopad, a to nejen na děti, proto i pro Policii České republiky je tato problematika jako jedna z priorit. Policie disponuje speciálními výslechovými místnostmi, které jsou využívány pro zvlášť zranitelné oběti, kam patří děti i oběti domácího násilí. Jejich taktické uspořádání a technické vybavení snižuje riziko sekundární viktimizace a vytváří pro oběť důvěrné a bezpečné prostředí.



Do Bubnovačky se zapojily jednotlivé školy Ústeckého kraje, instituce státních i místních samospráv, firmy, neziskové organizace, ale i jednotlivci a známé osobnosti. Do škol za dětmi dorazili policejní preventisté, kteří citlivým způsobem s dětmi o domácím násilí hovořili.



20. listopadu 2023

por. Bc. Pavla Mašínová

tisková mluvčí

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem