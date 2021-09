Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Brzké stmívání - nebuďte neviditelní

KRAJ - Vaše bezpečnost nám není lhostejná.

S podzimním časem přichází i brzké stmívání. To nemůže nikoho překvapit, ale přesto na silnicích potkáváme osoby, které jsou vidět na poslední chvíli. Tmavé oblečení, žádné reflexní materiály, ani osvětlení. I tak se někdo nebojí v noci vyjít do ulic, natož do sousední obce. Dopravní nehody se stávají každý den, u některých z nich je na vině i špatná viditelnost. Právě proto se ve spolupráci s Besipem zaměříme v rámci preventivních akcí na viditelnost chodců a cyklistů. Výmluvy jsou stále stejné: „Já nevěděl, že se zdržím, já vím, běžně u sebe pásek mám, ale zrovna dneska…“.

Jak je to doopravdy? Někdo si možná řekne: „Je to kousek.“, ale i na krátkém úseku může chodec či cyklista utrpět vážná zranění.

Jak musí být vybaven cyklista, kde jaká světla má mít upevněna, to se každý učil už na základní škole – bílé světlo vpředu, červené vzadu, odrazka v pedálech i ve výpletech kol a odrazka bílé barvy vpředu, červené vzadu. V minulých letech přibyla povinnost mít na svém oblečení připevněné reflexní prvky mimo obec v místech, kde není souvislé osvětlení.

Pro bezpečnost každé osoby v dopravě za snížené viditelnosti doporučujeme užít bezpečnostní prvky kdekoliv. Není to povinnost, ale i na osvětleném přechodu mohou zachránit život. Právě díky reflexům se i osoba pohybující se ve městě stane viditelnější. Vhodnými doplňky jsou reflexy z fluorescenčních materiálů, které odráží světlo. Děti by takové prvky měly mít na oblečení, školních taškách i sportovním batohu. Pokud jde o reflexní pásky, ty by měly být upevněny na „pohyblivých místech“ jako je zápěstí, či kotníky (na straně blíže k silnici). Dobrým prvkem jsou i reflexní tkaničky u bot. Tato místa se při chůzi výrazně pohybují a to opět zvyšuje zmíněnou viditelnost. Řidič blížící se k takto vybavenému chodci ho uvidí mnohem dříve a díky tomu může včas na situaci před sebou zareagovat.

Nesmíme zapomínat, že chodec musí být vidět ze všech stran. Jeden prvek na čepici směřující dopředu nepomůže řidiči přijíždějícímu zezadu. Jak je to možné když jde chodec vlevo? Pokud chodec užije správnou stranu vozovky a spoléhá, že řidič jedoucí proti němu ho vidí, nebo sám včas uskočí, nemůže ho vidět řidič jedoucí zezadu, který se rozhodl předjíždět před ním pomaleji jedoucí vozidlo.

Co z toho plyne? Čím více reflexních prvků, tím se bezpečnost chodce zvyšuje. Našim cílem není hon na chodce a cyklisty se snahou udělit co nejvíce pokut, ale snížit riziko nehodovosti, jejímž důvodem by mohla být právě špatná viditelnost.

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

vytisknout e-mailem