Brutální napadení před restaurací

SOKOLOVSKO – Napadený byl téměř dva měsíce v pracovní neschopnosti.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého muže z Chodova, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví.

V polovině srpna letošního roku měl mít obviněný v nočních hodinách před restauračním zařízením v Chodově spor s čtyřiačtyřicetiletým mužem. Ten k němu měl přijít a snažit se s obviněným usmířit, ovšem ten na to měl zareagovat tak, že do něj měl strčit a shodit ho ze schodů. Poté měl k ležícímu muži přistoupit a fyzicky ho napadnout. Měl ho kopnout do horní části těla a několikrát udeřit pěstí. Na závěr incidentu se měl obviněný rozeběhnout a poškozeného muže kopnout do oblasti hlavy.

Tímto agresivním jednáním mu měl způsobit zranění, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici a následné vystavení pracovní neschopnosti téměř na dva měsíce.

Policisté sedmadvacetiletého muže, který byl pod vlivem alkoholu, na místě zadrželi.

V případě prokázání viny hrozí muži, který byl již v minulosti pravomocně odsouzen pro přečin výtržnictví, trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 11. 2020

