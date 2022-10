Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Brutálně napadli řidiče autobusu. Již jsou obviněni.

PŘÍBRAM - Po bezdůvodném napadení mladých mužů skončil 65letý muž v péči lékařů.

V polovině týdne, kolem půl třetí odpoledne, přijali policisté na tísňové lince oznámení o napadení řidiče autobusu v Plzeňské ulici, na autobusové zastávce Náměstí T. G. Masaryka. Na místo vyjelo neprodleně několik příbramských policejních hlídek, ještě před jejich příjezdem ale útočníci z místa utekli.

Policistům se ale po vytěžení několika svědků, kteří napadení viděli, a kterým patří poděkování za oznámení události, přivolání zdravotníků a poskytnutí informací policistům k celému incidentu, podařilo na základně zjištěných informací zanedlouho zadržet a předvést na policejní oddělení.

Napadeného a vážně zraněného 65letého řidiče autobusu mezitím ošetřila na místě zdravotnická záchranná služba, která jej následně převezla k dalšímu ošetření do nemocnice v Příbrami, kde musel být z důvodu vážných zranění hospitalizován.

A proč vlastně ke konfliktu došlo? Řidič autobusu šel po zastavení na zastávce v Plzeňské ulici zkontrolovat zadní část vozu poté, co uslyšel ránu, zřejmě po úderu kamenem. Mladíků, kteří se tam zdržovali, se pouze dotázal, co to má znamenat. Ti jej ale místo odpovědi okamžitě velmi brutálně několikrát napadli pěstmi, kdy otřesený muž, aniž by se stačil jakkoliv bránit, ztratil orientaci a upadl na zem. Jeho zranění, s nimiž je hospitalizován v nemocnici, kvalifikoval lékař jako těžká.

Oběma mladíkům, kterým je teprve 18 a 21 let a kteří se nezdráhali velmi brutálně napadnout 65letého muže, již kriminalisté sdělili obvinění ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu podle § 145 odst. 1) trestního zákoníku a přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1) trestního zákoníku, v obou případech formou spolupachatelství.

Kriminalisté spolu se spisovým materiálem dali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obou obviněných do vazby. Tu soudce akceptoval u staršího z mladíků, proti 18letému je trestní stíhání vedeno na svobodě.

V případě pravomocného odsouzení jsou oba mladí muži ohroženi trestní sazbou od tří do deseti let odnětí svobody.

Mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

22. října 2022

